Школа-интернат на Кубани, о которой спрашивали Путина, устранит нарушения до конца января

КРАСНОДАР, 20 декабря. /ТАСС/. Руководство школы имени М. П. Щетинина в Краснодарском крае в январе 2020 года намерена предоставить суду документы, подтверждающие устранение выявленных в ней нарушений, сообщил ТАСС заместитель директора учреждения Александр Осипов.

В четверг на большой пресс-конференции президенту России Владимиру Путину был задан вопрос о ситуации со школой Михаила Щетинина, которая занималась патриотическим воспитанием, но некоторое время назад была закрыта. Путин обещал обсудить вопрос с местными властями. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что деятельность заведения была приостановлена по решению суда из-за выявленных нарушений.

"29 января назначено первое судебное заседание Арбитражного суда Краснодарского края по иску Министерства образования Краснодарского края о лишении школы лицензии на ведение образовательной деятельности. Мы предоставим суду документы, подтверждающие, что нарушения устранены", - сказал Осипов.

Он пояснил, что изначально в ходе проверки Министерством образования Краснодарского края, региональным управлением Роспотрбенадзора, МЧС и другими ведомствами было выявлено 39 нарушений, некоторые из них касались условий проживания детей, на их устранение школе дали 2 месяца. По итогам повторной проверки в июле 2019 года неустраненными остались 9 нарушений, в ходе еще одной проверки в ноябре не устранены остались 7. Осипов заявил ТАСС, что нарушения касаются внесения в единый реестр выдаваемых аттестатов, эксплуатации школьного стадиона, программы развития школы и не несут угрозы жизни и здоровью учеников.

По словам замдиректора, в лицее-интернате обучались и проживали 108 детей из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Курс обучения можно пройти в соответствии с индивидуальными умственными возможностями, даже в сокращенные сроки. После приостановки работы учреждения родители забрали детей, на данный момент в школе остаются личные дела 40 учащихся, так как они готовы продолжить обучение. После смерти прежнего руководителя учреждения Михаила Щетинина в конце ноября в школе был назначен новый директор, отметил Осипов.

На сайте лицея сообщается, что датой его создания считается 1 августа 1988 года. Школа создана "как эксперимент в системе среднего образования" на основе наработок Щетинина за время работы в НИИ средств и методов обучения АПН СССР. Суть эксперимента состояла в создании школьного агропромышленного комплекса, при этом сочеталась учеба в первой половине дня с трудом школьников во второй половине дня, также вводился ряд "педагогических новшеств".