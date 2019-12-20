В Волжском второклассники пожаловались на учителя, заклеившую им рты скотчем

ВОЛГОГРАД, 20 декабря. /ТАСС/. В школе №37 города Волжский Волгоградской области началась проверка после того, как несколько учеников 2-го класса пожаловались, что учительница заклеила им рты скотчем. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в региональном комитете образования.

Об инциденте сообщили местные СМИ. По их информации, таким способом педагог решила бороться с шумевшими на уроке школьниками.

В администрации Волжского ТАСС уточнили, что в ходе проверки планируется опросить как самих детей, так и учителя.