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В Волжском второклассники пожаловались на учителя, заклеившую им рты скотчем

По информации СМИ, таким способом педагог решила бороться с шумом на уроке

ВОЛГОГРАД, 20 декабря. /ТАСС/. В школе №37 города Волжский Волгоградской области началась проверка после того, как несколько учеников 2-го класса пожаловались, что учительница заклеила им рты скотчем. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в региональном комитете образования.

Об инциденте сообщили местные СМИ. По их информации, таким способом педагог решила бороться с шумевшими на уроке школьниками.

В администрации Волжского ТАСС уточнили, что в ходе проверки планируется опросить как самих детей, так и учителя.

Теги
РоссияВолгоградская область
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