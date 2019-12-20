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В Ингушетии до 2024 года построят более 70 соцобъектов по нацпроектам

Всего республика участвует в 50 проектах из 67 федеральных в составе 12 нацпроектов

МАГАС, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены открыть более 70 социально значимых объектов в республике в рамках нацпроектов до 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"В целом исполнение мероприятий национальных проектов идет в рамках намеченного плана. Всего до 2024 года в Ингушетии должно появиться более 70 новых социальных объектов. Земли выбирайте не где-нибудь на окраине, чтобы потом до школ и больниц было не добраться, а в хороших местах, где либо уже налажена сопутствующая инфраструктура, либо будет к моменту открытия объекта", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуд-Али Калиматова на совещании с кабмином.

Ингушетия досрочно выполнила годовые показатели реализации двух нацпроектов - "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Культура". "Уже достигнутые к настоящему времени показатели, установленные для республики на первый год исполнения майского Указа президента РФ, варьируются от 70% до 100%, ожидаемое кассовое исполнение на конец текущего года составляет порядка 5,3 млрд рублей", - уточняет пресс-служба.

Ингушетия участвует в 50 проектах из 67 федеральных в составе 12 нацпроектов.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автодороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента Путина.

Национальные проекты, реализация которых началась с 1 января 2019 года, направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
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