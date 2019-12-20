Матвиенко: никаких поправок в УК и КоАП по борьбе с домашним насилием вносить не надо

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Никаких изменений в Уголовный кодекс (УК) РФ и в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), касающихся насилия в семье, вносить не нужно, действующих мер достаточно. Такое мнение высказала в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается закона о профилактике бытового насилия, в первую очередь мы проанализировали действующее законодательство. И в уголовном, и в административном кодексе достаточно мер наказания для тех, кто совершает те или иные преступления. Поэтому никаких изменений в настоящее время в это законодательство вносить не нужно", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24".

Она отметила, что в обществе необходимо воспитывать систему ценностей, которая не допустит насилия в семье. "Я сама противник любого насильственного вмешательства в семью. Но если жертва обратилась, она должна знать, куда она может обращаться, кто может ей помочь <...>. В этих случаях должна быть реакция <...>, вот про это закон, не про насильственное вмешательство, не про возвращение к парткомам, профкомам, как правильно отметил Владимир Владимирович [Путин]. Закон о другом", - отметила Матвиенко.

О законопроекте

Базовый законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ", опубликованный ранее на сайте Совета Федерации для общественного обсуждения, предполагает введение защитных и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора.

Как следует из проекта закона, под семейно-бытовым насилием подразумевается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание, наносит имущественный вред при условии, что оно не содержит признаки административного правонарушения или уголовного преступления. Пострадавшие от семейно-бытового насилия смогут обращаться в полицию с заявлением, а также получить помощь в органах соцзащиты, кризисных центрах, центрах психологической помощи или медицинских учреждениях. Предполагается создание системы, которая должна выявлять факты домашнего насилия, не подпадающие под статьи КоАП и УК РФ, защищать пострадавших и привлекать к ответственности агрессоров, устранять причины и условия возникновения бытового насилия.

В новость были внесены изменения (18:09 мск) — добавлена информация по тексту.