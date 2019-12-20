ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы президента РФ вырос до 64%

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина вырос после его ежегодной большой пресс-конференции с 62,5% до 64%. Об этом свидетельствует исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 19 декабря и в период с 9 по 15 декабря 2019 года.

"Показатель одобрения деятельности президента 19 декабря 2019 года вырос и составил 64% в сравнении со значениями прошлой недели, - отмечается в материалах ВЦИОМ. - А на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71% респондентов". За прошлую неделю, с 9 по 15 декабря, индекс одобрения работы Путина на посту президента по среднему значению составил 62,5%. На прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 69,3% респондентов (не доверяют 26,3%).

В частности, ВЦИОМ "провел несколько фокус-групп в разных городах России", пояснили социологи. "Для выявления отношения респондентов к пресс-конференции использовался метод измерения восприятия видеоматериалов, - уточнили они. - Реакции респондентов фиксировались в режиме реального времени".

В список тем, в отношении которых зафиксирован "наибольший уровень реакций", вошли: "О ситуации в здравоохранении и перспективах решения проблем, выделении средств на здравоохранение", "Демографическая ситуация. Мигранты", "Работа правоохранительных органов" (в том числе дело Ивана Голунова), "О несправедливости решения Всемирного антидопингового агентства (WADA)", "Борьба с алкоголизмом", "О ситуации на Украине и перспективах нормализации отношений между двумя странами", "О необходимости спокойного обсуждения законопроекта о домашнем насилии", "О перспективах российско-японских отношениях", "О перспективах волонтерского движения" и "Об индексации пенсий".

Оценки одобрения работы премьер-министра Дмитрия Медведева и правительства России в период с 9 по 15 декабря 2019 года скорректировались до 36,4% и 40,4% соответственно (в период с 2 по 8 декабря было 37,7% и 41,5%). Прямой вопрос о доверии политикам показал, что Дмитрию Медведеву как председателю "Единой России" доверяют 37,5% респондентов, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому - 37,8%, главе КПРФ Геннадию Зюганову - 33,2%, руководителю "Справедливой России" Сергею Миронову - 26,3%.

Уровень поддержки партии "Единая Россия" в период с 9 по 15 декабря 2019 года составил 31,4% (против 32,3% неделей ранее), КПРФ - 15,6% (было 14,9%), ЛДПР - 13% (было 12,8%), "Справедливой России" - 6% (было 5,9%).

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