Дом научных коллабораций открыли для детей на базе нефтяного университета в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Центр развития современных компетенций детей "Дом научных коллабораций имени В.О. Яндарова" открыли в пятницу на базе Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова (ГГНТУ).

"Это первый в Чеченской Республике ключевой центр дополнительного образования детей: мы возлагаем на него большие надежды, ведь истинное образование должно начинаться с профориентации ребенка, его подготовки к поступлению в вуз в части формирования навыков, необходимых для обучения в высших учебных заведениях, и получения азов интересующей его в будущем профессии", - сказал на церемонии открытия заместитель науки и образования Чечни Ахмед Усманов.

В Доме научных коллабораций (ДНК) будут действовать площадки для тестирования, специализированные лаборатории, кабинет технологии, коворкинг для творческих стартапов, интерактивный музей науки, зона для занятий шахматами, медиа-библиотека, зона отдыха.

"ДНК открыт в рамках нацпроекта "Образование" и будет реализовывать свою деятельность по таким направлениям как: "Малая академия", "Детский университет", "Урок технологии" и "Педагог К-21". Наша основная задача - предоставление детям возможности самореализации, где творческие идеи и таланты не затеряются в рамках стандартов, напротив, мы поможем детям в будущем стать востребованными в современном быстроизменяющемся мире. Уверен, это будет не только продуктивно, но и интересно", - сказал директор центра Шахмурза Куркиев.

Обучаться в центре будут дети в возрасте от 5 до 18 лет, а все занятия будут проводиться на бесплатной основе. На открытие центра из федерального бюджета региону была выделена субсидия в размере 8 млн рублей. В работе ДНК будет использоваться кадровая и материально-техническая база ГГНТУ.

"Отрадно осознавать, что ГГНТУ теперь будет готовить будущих новаторов, технологических предпринимателей, творческих людей, абитуриентов, которые в том числе могут стать нашими студентами, а после учебы в вузе - перспективными учеными, исследователями и профессионалами своего дела. В целом для республики этот проект интересен тем, что возродится интерес к инженерным наукам, к естественным наукам, без которых нельзя развивать современную экономику и промышленность", - сказал ректор ГГНТУ Магомед Минцаев.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Согласно федеральному проекту "Экспорт образования", к 2024 году количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов должно быть увеличено в два раза. На проектирование, строительство и реконструкцию студенческих городков в рамках "Экспорта образования" предполагается направить из федерального бюджета 102,2 млрд рублей. Межвузовский кампус для 6 тыс. иностранных студентов планируют построить в Перми к 2022 году.