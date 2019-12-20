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Потепление до плюс 8 градусов и дожди ожидаются в регионах ЦФО в ближайшие два дня

По данным синоптиков, также возможен туман

ТАСС, 20 декабря. Синоптики прогнозируют потепление до 5-8 градусов 21-22 декабря в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО). В Брянской, Калужской, Костромской и ряде других областей ожидается небольшой дождь, местами мокрый снег, сообщается в пятницу на сайтах региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

В Белгородской, Курской областях в ближайшие двое суток ожидается повышение температуры воздуха до плюс 5-8 градусов. По данным местных ЦГМС, в ночные часы также сохранятся плюсовые значения - около 1-2 градусов, возможен небольшой дождь, мокрый снег. Немного прохладней - до плюс 4-7 градусов - в дневные часы 21-22 декабря будет в Калужской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, где также сохраняется вероятность небольших дождей, мокрого снега.

Постепенное потепление в субботу и воскресенье на 2-3 градуса прогнозируют синоптики ЦГМС Ивановской, Костромской, Тамбовской, Ярославской областей, где в последние двое суток температура днем составляла плюс 1-2 градусов, местами возможны заморозки до минус 1 градуса.

Ночные морозы до минус 5-6 градусов 21-22 декабря ожидаются во Владимирской и Рязанской областях, но в дневные часы столбики термометров будут подниматься до плюс 3-4 градусов. "Ночами без существенных осадков, днем небольшие осадки - мокрый снег, дождь, на дорогах гололедица", - отметили в ЦГМС Владимирской области.

Как рассказал ТАСС главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков, в регионе отмечается температура выше нормы на 2-3 градуса. "В ближайшие три дня ждем понижение температуры до минус 3 градусов, а с 23 декабря - снова рост температуры до плюс 8 градусов и дождь из-за прихода с Атлантики теплых и влажных воздушных масс. Дождь будет 23, 24 и 25 декабря", - добавил он.

По данным сайта Гидрометцентра России, в предстоящие субботу и воскресенье из-за перепадов температуры воздуха в регионах ЦФО не исключается образование тумана.

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РоссияОрловская областьТверская областьИвановская областьЛипецкая областьТульская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьКалужская областьКостромская областьКурская областьРязанская областьСмоленская областьТамбовская областьЯрославская область
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