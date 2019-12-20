Пресс-секретарь Медведева: снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч вряд ли скоро возможно

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства Дмитрий Медведев не видит скорых перспектив снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ ч. Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Олег Осипов.

"Дмитрий Медведев действительно сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, о чем он неоднократно говорил", - подтвердил Осипов, напомнив, что и МВД также не поддерживает эту инициативу. "Вряд ли в ближайшей перспективе решение о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч будет принято", - заявил он.

В настоящее время превышение скорости не более чем на 20 км/ч не карается штрафом.

Вице-премьер Максим Акимов, возглавляющий правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщил в пятницу журналистам, что она поддержала необходимость в перспективе снизить нештрафуемый порог за нарушение скоростного режима. Кроме того, он отметил, что рассматривается возможность повышения штрафов за превышение скорости. Акимов добавил, что рассчитывает на принятие необходимых законодательных решений в течение следующего года, если эти инициативы получат поддержку.

Ранее Медведев поручал проработать вопрос о штрафах для автомобилистов за превышение скорости на 10-20 км/ч. При этом в начале декабря он также высказал мнение, что превышение скорости на 10 км/ч сложно уловить с точки зрения водителя, а ужесточение нормы может стать лишь поводом для того, чтобы оштрафовать большее число участников дорожного движения.