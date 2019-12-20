{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Пресс-секретарь Медведева: снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч вряд ли скоро возможно

Олег Осипов отметил, что Дмитрий Медведев сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства Дмитрий Медведев не видит скорых перспектив снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ ч. Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Олег Осипов.

На эту тему
Штраф за превышение скорости на 10 км/ч: вводить или нет?

"Дмитрий Медведев действительно сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, о чем он неоднократно говорил", - подтвердил Осипов, напомнив, что и МВД также не поддерживает эту инициативу. "Вряд ли в ближайшей перспективе решение о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч будет принято", - заявил он.

В настоящее время превышение скорости не более чем на 20 км/ч не карается штрафом.

Вице-премьер Максим Акимов, возглавляющий правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщил в пятницу журналистам, что она поддержала необходимость в перспективе снизить нештрафуемый порог за нарушение скоростного режима. Кроме того, он отметил, что рассматривается возможность повышения штрафов за превышение скорости. Акимов добавил, что рассчитывает на принятие необходимых законодательных решений в течение следующего года, если эти инициативы получат поддержку.

Ранее Медведев поручал проработать вопрос о штрафах для автомобилистов за превышение скорости на 10-20 км/ч. При этом в начале декабря он также высказал мнение, что превышение скорости на 10 км/ч сложно уловить с точки зрения водителя, а ужесточение нормы может стать лишь поводом для того, чтобы оштрафовать большее число участников дорожного движения.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Премию "Крылья аиста" в 2019 году получат три московские приемные семьи
Также экспертная комиссия определила лауреатов в номинации "Лучшая организация года", ими стали отдел социальной защиты населения Можайского района ЗАО города Москвы, Центр содействия семейному воспитанию № 1, межрегиональная общественная организация помощи детям "Наши дети"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС