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Ущерб от пожара на рынке на Ставрополье составил около 20 млн рублей

В результате возгорания уничтожена часть торговых павильонов на площади 200 кв. м

ПЯТИГОРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Ущерб от пожара на рынке города Светлограда в Ставропольском крае, который произошел в четверг, составляет порядка 20 млн рублей, сообщил глава Петровского городского округа Александр Захарченко на своей официальной странице в Instagram в пятницу.

Пресс-служба ГУ МЧС по краю сообщала, что возгорание на центральном рынке в Светлограде произошло утром в четверг. Площадь пожара составила 200 кв. м. Из-за горевшего в торговых палатках пластика и вещей возникло сильное задымление.

"По предварительным подсчетам, ущерб от пожара составил около 20 млн рублей", - написал Захарченко.

По его словам, при пожаре пострадал один человек. "За медицинской помощью обратился один житель округа, получивший в результате пожара ожоги лица и рук первой степени. Медицинскую помощь ему оказали сразу же на месте, от госпитализации он отказался", - сообщил глава округа.

Он отметил, что в результате пожара уничтожена часть торговых павильонов на площади 200 кв. м, в некоторых повреждена внутренняя отделка. Кроме того, пострадало имущество предпринимателей, ведущих торговую деятельность, а также имущество, находящееся в муниципальной собственности.

Теги
РоссияСтавропольский край
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