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Премию "Крылья аиста" в 2019 году получат три московские приемные семьи

Также экспертная комиссия определила лауреатов в номинации "Лучшая организация года", ими стали отдел социальной защиты населения Можайского района ЗАО города Москвы, Центр содействия семейному воспитанию № 1, межрегиональная общественная организация помощи детям "Наши дети"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Вручение премии "Крылья аиста" за вклад в развитие в Москве семейного устройства детей-сирот пройдет 23 декабря в концертном зале "Россия", в этом году ее лауреатами стали три семьи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АНО "Центр развития социальных проектов".

"23 декабря в 17:00 в ГЦКЗ "Россия" в "Лужниках" состоится торжественная церемония вручения премии города Москвы "Крылья аиста" за вклад в развитие в Москве семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Лауреатам премии будет вручена статуэтка, изображающая летящего аиста и беззащитного ребенка, работы народного художника России Александра Рукавишникова. В этом году лауреатами премии в самой значимой номинации "Лучшая семья года" стали три московские приемные семьи", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что награды удостоена семья Инны и Игоря Кайгородовых, в которой трое родных, из которых двое совершеннолетних, и восемь приемных детей в возрасте от семи до 16 лет. При этом Кайгородовы неоднократно оказывали поддержку детям, оставшимся без попечения родителей и оказавшимся в трудной ситуации, в частности после отстранения опекунов. С тремя своими подопечными, которые уже достигли совершеннолетия, семья продолжает тесное общение. Еще двое достигших совершеннолетия приемных детей продолжают проживать с приемными родителями, обучаясь в настоящее время в колледже.

Также премию получит многодетная мама Марина Озчелик, у которой четыре родных ребенка, достигших совершеннолетия, кроме того сейчас у нее воспитываются пять приемных детей в возрасте от 11 до 17 лет. Лауреатом также стала семья Ирины и Александра Фирсановых. Родители воспитали двух родных детей, которые достигли совершеннолетия и проживают отдельно, также сейчас в семье воспитываются восемь приемных детей, в том числе четыре ребенка с инвалидностью, которые проходят реабилитацию. Награжденные получат денежную премию в 1 млн рублей.

Кроме того, экспертная комиссия премии определила трех лауреатов в номинации "Лучшая организация года", ими стали отдел социальной защиты населения Можайского района ЗАО города Москвы, Центр содействия семейному воспитанию № 1, межрегиональная общественная организация помощи детям "Наши дети", которая реализует инновационные форматы знакомства детей-сирот с потенциальными приемными родителями. Помимо этого, награды за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот удостоен народный артист РФ Сергей Безруков, корреспондент газеты "Вечерняя Москва" Марьяна Шевцова, баскетболист, президент благотворительного фонда "Кириленко - детям" Андрей Кириленко.

В церемонии награждения примут участие члены правительства Москвы, общественные и государственные деятели, деятели культуры и искусства, усыновители, опекуны, попечители, приемные семьи. Награда вручается с 2014 года, но только в июне 2018 года депутаты Московской городской думы приняли закон о придании награде департамента труда и социальной защиты населения столицы статуса премии города Москвы.

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