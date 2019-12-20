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Турчак подтвердил, что единороссы не поддержат снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч

Вице-спикер Совета Федерации обратил внимание, что большинство россиян считают эту меру избыточной и не поддерживают ее

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога за превышение скоростного режима на дорогах с 20 до 10 км/ч. Это подтвердил в пятницу секретарь генерального совета единороссов, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

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"Во время приема граждан в начале декабря председатель "Единой России" Дмитрий Медведев четко выразил свою позицию по этой проблеме - снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч будет просто поводом для того, чтобы штрафовать большое количество людей в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения", - напомнил политик, слова которого приводит пресс-служба партии. "Необходимо спрашивать и учитывать мнение людей", - подчеркнул он.

Турчак обратил внимание, что "Единая Россия" провела широкую общественную дискуссию по этой теме. "Большинство людей считают эту меру избыточной и не поддерживают ее. Поэтому "Единая Россия" не поддержит эту инициативу", - заключил он.

Ранее в пятницу правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения поддержала необходимость в перспективе снизить нештрафуемый порог с 20 км/ч до 10 км/ч. Как сообщил глава комиссии вице-премьер Максим Акимов, рассмотрены несколько вариантов ужесточения ответственности за превышение скорости на дорогах, конкретизированы и представлены в правительство они могут быть в 2020 году.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссия
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