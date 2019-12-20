Историки выступили за создание учебного курса о Союзном государстве

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Менее 5% российских школьников знают сегодня о Союзном государстве России и Белоруссии, в связи с чем необходимо создание учебного курса по истории российско-белорусских отношений. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Государственного академического университета гуманитарных наук.

"Про Союзное государство России и Белоруссии знают сегодня менее 5% российских школьников. Это очень большая проблема. Поэтому все сегодня согласились, что исключительно важно наличие факультативного или элективного курса по истории российско-белорусских отношений", - сказал на семинаре "Школьное историческое образование в Союзном государстве" ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов.

По его словам, почти 70% молодежи Белоруссии не считают сегодня историю своей страны частью общей истории России и Белоруссии. "Историю Российской империи расценивают как историю чужого государства. Видят больше общего с европейскими ценностями. Это понятно - наши западные коллеги очень интенсивно работают в области исторического образования, его трансформации и, по большому счету, мутации в историческом пространстве", - пояснил он.

К дискуссии об историческом образовании в Союзном государстве были приглашены представители научно-исследовательских институтов академий наук России и Белоруссии, школьные учителя истории, методисты, авторы школьных учебников по истории, ученые академических институтов и вузов, представители издательств учебной литературы России и Белоруссии.