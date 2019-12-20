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Минвостокразвития привлечет Ассоциацию полярников к доработке законодательства для Арктики

Они будут взаимодействовать в защите интересов полярников и повышении престижа полярных профессий, совместно развивать полярные науки и системы подготовки кадров, международное сотрудничество в Арктике, сохранять культуру и языки народов РФ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ будет сотрудничать с Ассоциацией полярников в подготовке кадров, развитии науки, доработке законодательства об Арктической зоне РФ. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении министерства.

" Минвостокразвития и Межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" заключили соглашение о сотрудничестве <…> [Они] будут взаимодействовать в защите интересов полярников и повышении престижа полярных профессий, совместно развивать полярные науки и системы подготовки кадров", - говорится в сообщении.

Министерство и ассоциация также будут совместно формировать программы по охране окружающей среды полярных регионов, совершенствовать законодательство для развития Арктической зоны РФ. Кроме того, они намерены развивать международное сотрудничество в Арктике, сохранять культуру, языки народов РФ и работать по ряду других направлений. Всего в соглашении определено более 30 пунктов сотрудничества.

Ассоциация полярников - межрегиональная общественная организация, которая была создана в 1990 году. Ее главная задача - повышение качества жизни людей, которые живут на Крайнем Севере. Региональные отделения организации расположены в 19 субъектах РФ. Президент ассоциации - российский океанолог, полярный исследователь, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.

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