Скворцова: российскую трехуровневую модель здравоохранения внедрили в Канаде, КНР и Турции

БУДЕННОВСК /Ставропольский край/, 20 декабря. /ТАСС/. Российская трехуровневая модель здравоохранения считается одной из эталонных и используется в том числе в Китае и Канаде, а с недавнего времени - в Турции. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ на встрече с врачами во время рабочего визита в Ставрополье в пятницу.

Ранее на большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что система здравоохранения в России развивается в целом удовлетворительными темпами, однако все еще есть проблемы, над которыми нужно работать.

"Мы создали в свое врем - это была середина 2000-х годов - оригинальную российскую трехуровневую систему медицинской помощи. <…> Эта система сейчас используется в Китае и Канаде. Буквально недавно в законодательстве Турции ее закрепили на национальном уровне, не ссылаясь на то, что мы вообще за эту разработку получили золотую медаль Всемирной организации здравоохранения", - сказала она.

Министр здравоохранения РФ назвала российскую модель одной из эталонных.

Три уровня здравоохранения

Основные проблемы, по словам Скворцовой, сконцентрированы в РФ "внизу системы" - на первичном уровне, в который включена вся профилактическая медицинская помощь, вакцинация, первичная помощь. Все эти виды медицинской помощи должны быть максимально приближены к месту жизни и работы человека, отметила она. Скворцова напомнила, что проблемы, связанные с обветшанием инфраструктуры в первичном звене, будут решены в ходе модернизации системы здравоохранения. Регионы на данный момент заканчивают формирование собственных программ модернизации, сдать их субъекты должны до 10 января 2020 года.

"Второй уровень, которого никогда не было в советское время, - это уровень экстренной специализированной помощи. "Золотой час", в течение которого человека нужно привезти туда, где есть специализированный центр с реанимацией, интенсивной терапией, прекрасной диагностикой, специально подготовленными врачами. Это сосудистые центры, травмоцентры, которые создаются на межрайонном и межмуниципальном уровне", - пояснила министр, добавив, что внедрение этого звена позволило существенно снизить смертность населения.

"Это дало нам возможность в два раза снизить смертность страны от инсультов, совершенно по-другому лечить острые коронарные синдромы, в 2,5 раза снизить смертность от травм", - отметила Скворцова.

Третий уровень здравоохранения - это центры, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь. Развитие телемедицины и санитарной авиации позволяют увеличить доступность в том числе высокоспециализированной медицинской помощи для населения, отметила министр.

Основной целью мероприятий в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и включенного в нацпроект "Демография" федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" является сохранение жизней россиян и увеличение их продолжительности. Для этого национальным проектом "Здравоохранение" запланировано в ближайшие шесть лет существенно снизить смертность трудоспособного населения, смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Согласно расчетам Всемирной организации здравоохранения, 41% смертей носит предотвратимый характер. Исходя из этого в рамках национального проекта "Здравоохранение" и выстраивается новая архитектура сопровождения здоровья человека.