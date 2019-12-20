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Власти Сочи заявили, что ветераны были переселены из проблемных домов до 2012 года

Ранее о плохом состоянии домов сообщил один из журналистов на большой пресс-конференции президента. В администрации Сочи отметили, что новые жилые объекты были построены в Лазаревском

КРАСНОДАР, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Сочи до 2012 года переселили ветеранов города из домов, о плохом состоянии которых сообщили на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На закрытие школы и состояние домов ветеранов в Краснодарском крае, в том числе в Сочи, главе государства на большой пресс-конференции в четверг пожаловался главный редактор газеты "Президент". Он попросил Путина прекратить "бесчинства" чиновников в Сочи. Путин сказал, что не слышал о таких проблемах и пообещал разобраться. Позднее пресс-служба мэрии города сообщила, что речь идет о доме на улице Мацестинская, 17, где в настоящее время не проживают участники Великой Отечественной войны - только одна вдова ветерана.

"После завершения строительства социальных домов на улице Мацестинской в Сочи действительно был выделен ряд помещений для хозяйственно-бытового и социального обслуживания ветеранов ВОВ, которым предоставлялись квартиры. Однако затем для ветеранов <...> были построены новые дома в Лазаревском, на улице Калараш", - сообщила пресс-служба.

В пресс-службе администрации ТАСС пояснили, что в пос. Лазаревском было возведено 2 дома, на территории которых изначально был кабинет врача общей практики, магазин и комната отдыха. Переселили ветеранов в период с 2010 по 2012 год. Часть ветеранов продолжает там жить и сейчас. Кроме того, уточняется, что после переселения ветераны получили право собственности на жилье (в пос. Лазаревском). Часть помещений в доме на улице Мацестинской, о котором пожаловались президенту, в данный момент переведены в разряд жилых и предоставлены нуждающимся работникам бюджетной сферы и муниципальным служащим в качестве служебного жилья, подчеркнули в администрации.

Теги
РоссияКраснодарский край
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