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Новый год и Рождество - 2020

Роспотребнадзор рассказал, как употреблять алкоголь на новогодних праздниках

Алкоголь надо употреблять в умеренном количестве и не на голодный желудок, отметили в ведомстве
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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Новогоднее застолье у россиян зачастую не обходится без алкогольных напитков. Чтобы минимизировать негативное влияние алкоголя на организм, Роспотребнадзор рекомендует умеренность в потреблении, а также не пить на голодный желудок.

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"Алкоголь надо употреблять в умеренном количестве и не на голодный желудок, чтобы уменьшить негативное действие алкоголя", - сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве также сделали акцент на том, что на алкоголе лучше не экономить и избежать покупок в сомнительных местах и по очень низкой цене. "Очень велик риск приобрести фальсификат или суррогат и попасть, в лучшем случае, в больницу. Смертельные случаи отравления спиртосодержащей продукцией регистрируются ежегодно", - сообщили в пресс-службе.

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай в свою очередь считает, что новогодний стол может обойтись и без алкоголя. "Мне кажется, что Новый год - это такой праздник, от которого в том числе и дети ждут чего-то большего, чем просто еды и напитков, как алкогольных, так и безалкогольных. Мне думается, что любой стол, в том числе и новогодний может существовать без алкоголя", - поделился с ТАСС замминистра.

В Минздраве и Роспотребнадзоре также сошлись во мнении, что не стоит ставить на стол и детское шампанское, чтобы не пропагандировать потребление алкоголя среди детей. "Безусловно, решать в данном случае родителям, и они должны действовать в интересах самого несовершеннолетнего. Но совершенно очевидно, что сокращение потребления алкоголя полезно и увеличение потребления алкоголя, как правило, сопряжено с дополнительными рисками здоровья", - пояснил Салагай.

"На новогодний стол не рекомендуется выставлять детское шампанское. Это своего рода пропаганда употребления алкоголя детьми. Детского шампанского не существует, это обычная газировка, которая содержит красители и ароматизаторы", - заключили в Роспотребнадзоре. 

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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