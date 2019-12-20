ТАСС победил в двух номинациях премии "Журналист года" в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС победило в номинации за лучшее освещение темы реализации национальных проектов в Крыму, а собственный корреспондент агентства в Симферополе Сергей Павлив стал лауреатом премии "Журналист года" в номинации "Корреспондент года".

"Крымская журналистика не просто состоялась, она развивается. Развивается не только за счет своих собственных ресурсов, но и впитывает много интересного, что происходит у нас в России в целом, и сама становится интересной для России. Все больше сюжетов о Крыме появляется в центральных СМИ, это не только отражает тот факт, что здесь много интересного происходит, но и что более активны стали журналисты. Появилась своя крымская школа", - сказал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Калмыков, участвующий в церемонии награждения.

Конкурс "Журналист года", организатором которого является министерство внутренней политики, информации и связи Крыма, проходит на полуострове в шестой раз. Оценку выдвинутым на конкурс работам дают сами журналисты, представляющие региональные и федеральные СМИ. В 2018 году победителем в номинации "Фотокорреспондент года" стал фотокорреспондент информационного агентства России ТАСС Сергей Мальгавко.