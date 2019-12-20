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На Украине в течение трех часов закрыли около 5300 незаконных игорных заведений

В Национальной полиции сообщили, что "профилактику" незаконного игорного бизнеса и демонтаж наружной рекламы игорных заведений ведут 715 мобильных групп

КИЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Около 5300 незаконных игорных заведений закрыты на Украине. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"В государстве насчитывалось около 5300 незаконных игорных заведений, в том числе и лотереи, которые отныне постановлением кабинета министров потеряли возможность работать в законном поле. Речь идет и о букмекерских конторах, казино и других игорных заведениях... Они прекратили свою деятельность и закрылись", - цитирует пресс-служба главу управления департамента стратегических расследований полиции Владимира Околита.

По его словам, мобильные группы полиции подтвердили закрытие игорных заведений.

Как сообщил Околит, "профилактику" незаконного игорного бизнеса и демонтаж наружной рекламы игорных заведений осуществляют 715 мобильных групп. Они, в частности, изъяли оборудование, в том числе 2300 компьютеров, на сумму около 50 млн гривен (более $2 млн).

"Отработка по выявлению и противодействию незаконному игорному бизнесу продолжается", - добавили в полиции.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский вступил в открытую борьбу с влиятельным в стране "игорным лобби", которое накануне "провалило" принятие в парламенте законопроекта о легализации азартных игр. Уже после того, как МВД официально объявило о закрытии с сегодняшнего дня всех игровых заведений, глава государства опубликовал заявление, в котором поставил ультиматум "теневому бизнесу".

В пятницу МВД Украины объявило о закрытии с 16:00 местного времени всех игорных заведений в стране. Сообщивший об этом решении министр внутренних дел Арсен Аваков сослался на соответствующее постановление правительства.

Нелегальный бизнес

На Украине с 2009 года действует закон о запрете игорного бизнеса. Но в результате он просто "ушел в тень". Его организаторы получают сверхприбыли, правоохранители без особого энтузиазма преследуют нарушителей и чаще сотрудничают с ними, а государство от этого только проигрывает, не получая никаких налоговых сборов.

Министр финансов Оксана Маркарова ранее заявила, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, составят от 5 до 9 млрд гривен (от 210 до 375 млн долларов) в год. В то же время Антимонопольный комитет озвучивал цифры реального объема рынка азартных игр на Украине в 1 млрд евро, а украинские СМИ со ссылкой на представителей "теневой" игорной индустрии оценивают рынок в 2 - 3 млрд долларов в год.

Рада провалила игорный законопроект

Еще в августе президент Владимир Зеленский заявил о планах легализовать на Украине азартные игры, а именно разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной раде до 1 декабря 2019 года принять соответствующий законопроект.

Однако на этой неделе депутаты "провалили" голосование в первом чтении за документ под названием "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр". Он не набрал минимально необходимых для принятия 226 голосов.

Законопроект предлагал ограничить число лицензий для игорных учреждений, установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. Также предлагалось установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино - территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов - отели от трех звезд.

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Украина
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