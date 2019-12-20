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Помпео вновь причислил Россию к числу нарушителей свободы вероисповедания

В список государств, правительства которых несут ответственность за "злостные нарушения свободы вероисповедания" или терпят их, также вошли Коморские острова, Узбекистан, Куба, Никарагуа, Нигерия и Судан

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео вновь причислил Россию и ряд других стран к числу нарушителей свободы вероисповедания. Об этом сообщается в обнародованном в пятницу письменном заявлении шефа американской дипломатии.

"18 декабря 2019 года Госдепартамент вновь включил Мьянму, Китай, Эритрею, Иран, КНДР, Пакистан, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркмению в категорию стран, вызывающих особую обеспокоенность в рамках [американского] Закона о международной религиозной свободе от 1998 года. <...> Госдепартамент вновь внес Коморские острова, Россию и Узбекистан в специальный контрольный список государств, правительства которых несут ответственность за "злостные нарушения свободы вероисповедания" или терпят их, а также добавил также в этот список Кубу, Никарагуа, Нигерию и Судан", - сказано в заявлении.

Помимо этого, США внесли "[группировки] "Джебхат ан-Нусра", "Аль-Каида на Аравийском полуострове", "Аль-Каида" (все три запрещены в РФ - прим. ТАСС), "Аш-Шабаб", "Боко харам" (присягнули на верность ИГ - прим. ТАСС), хуситов (мятежное движение в Йемене - прим. ТАСС), "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), "ИГ в Хорасане" (ответвление ИГ - прим. ТАСС) и [радикальное движение] "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) в число организаций, вызывающих особое беспокойство".

В прошлом году Госдепартамент также причислял Россию к странам, нарушающим, по мнению Вашингтона, свободу вероисповедания. В июне ведомство распространило ежегодный доклад о свободе религии в мире. Часть отчета, посвященная России, была выдержана в традиционно критическом ключе, в частности в документе утверждалось, что власти РФ якобы притесняют религиозные меньшинства в стране.

Доклад о свободе религии в мире составляется внешнеполитическим ведомством США на основании упомянутого национального закона. На основании выводов, содержащихся в этом документе, госсекретарь США может готовить рекомендации о включении тех или иных стран и организаций в черный список наиболее злостных нарушителей свободы вероисповедания с последующим введением в отношении них санкций. МИД России, комментируя в прошлом эти доклады Госдепартамента США, отмечал их тенденциозность и предвзятость.

Теги
ЭритреяНигерияСуданСШАТаджикистанТуркменияИранКНДРПакистанКубаНикарагуаРоссияКитайСаудовская АравияМьянмаПомпео, Майкл (Майк)
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