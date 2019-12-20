Facebook удалил две группы аккаунтов из Грузии, Вьетнама и США

ТАСС, 20 декабря. Администрация социальных сетей Facebook и Instagram (обе принадлежат компании Facebook) удалила две группы аккаунтов из Грузии, Вьетнама и США, которые были вовлечены в скоординированные неавторизованные действия и пытались "ввести в заблуждение" пользователей. Об этом сообщается в заявлении главы отдела кибербезопасности Натаниэля Глейхера, размещенном в пятницу на сайте Facebook.

"Первая группа осуществляла деятельность в Грузии и была ориентирована на внутреннюю аудиторию. Вторая базировалась во Вьетнаме и США и была нацелена преимущественно на Соединенные Штаты, а также на Вьетнам и на пользователей по всему миру, говорящих на испанском и китайском языках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы обеих групп использовали фейковые аккаунты в Facebook и Instagram. Первая предположительно связана с грузинским правительством, а вторая - с американской медиакомпанией Epoch Media Group.