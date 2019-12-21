Российские военные раздали 1,5 тонны продовольствия беженцам в Сирии

ТАРТУС /Сирия/. 21 декабря. /ТАСС/. Российские военные оказали помощь 250 сирийцам в лагере беженцев в Эль-Хамидии (провинция Тартус). Эти люди бежали от боевиков из идлибской зоны деэскалации через организованный российскими и сирийскими военными гуманитарный коридор в Абу-эд-Духуре.

Как рассказали журналистам в Центре по применению враждующих сторон (ЦПВС), всего было роздано 250 продуктовых наборов общей массой около 1,5 тонны. В ЦПВС уточнили, что эта акция проходит впервые.

Беженцы живут в палаточном лагере уже около четырех лет, все они - из разрушенной деревни в окрестностях Абу-эд-Духура в провинции Идлиб.

"Благодаря российскому народу и российской армии, а также при поддержке сирийской армии, нам удалось избежать больших жертв среди населения. Во времена, когда против нас выступали боевики сразу нескольких террористических организаций, причем нападали они на всю нашу деревню, мы думали, что мы остались наедине с ужасом. Убивали всех, вне зависимости от веры и политических взглядов", - поделился в беседе с журналистами глава общины лагеря беженцев Маруф Джатуль.

За время работы в Сирии военнослужащие ЦПВС провели более 2 тыс. гуманитарных акций, раздали почти 6 тыс. тонн продовольствия.