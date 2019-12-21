Власти Ямала представят в 2020 году северное сияние как туристический бренд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Туристический бренд "Северное сияние" начнут продвигать в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с 2020 года, сообщил ТАСС директор департамента молодежной политики и туризма правительства региона Наиль Хайруллин.

"Северное сияние - это направление, на которое мы делаем ставку в 2020 году. В стране и в мире достаточно большой интерес к этому чуду, наш регион способен конкурировать с теми, кто уже известен на российском туристическом рынке, как регион северного сияния. Главным нашим конкурентом мы здесь видим Мурманскую область, которая позиционирует себя, как регион северного сияния, но пока о Ямале, как о территории, где это явление можно увидеть, почти никто не знает. Средства на развитие этого направления на будущий год уже заложены - порядка 2 млн рублей", - сказал Хайруллин.

По его словам, со следующего года также планируется начать продажу пакетных туров на Ямал из Москвы и Санкт-Петербурга. Запуск пакетных туров запланирован на весну 2020 года.

"Мы будем работать с городами, имеющими прямое авиасообщение с Салехардом. Целевой рынок здесь вполне конкретный - это города, где живет много людей: Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, по этим направлениям мы в первую очередь будем развивать "пакетную историю", - сказал Хайруллин.

По его словам, пакетный тур в северный регион будет рассчитан на три дня. В будущем также планируется продвигать туры в Тюмени, Уфе и других городах.

"Предложения начинаются в разбросе от 20 до 45 тыс. рублей, в зависимости от наполнения программы. Цены будет формировать частный туроператор, не мы. Исходить будем из их ценовых возможностей", - добавил директор департамента.

О регионе

С начала 2019 года Ямал посетили порядка 172 тыс. туристов. По словам Наиля Хайруллина, ежегодно турпоток в ЯНАО увеличивается на 10%. Возросший интерес к северному региону он связывает с повышением узнаваемости региона и проведении различных деловых и культурных мероприятий на Ямале.

Ямало-Ненецкий автономный был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до 8 месяцев. В арктической части зима морозная, с метелями, туманами, но даже в южной части лето не продолжается более 100 дней (в арктической и субарктической зонах не более 68 дней).