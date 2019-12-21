Глава региона: Якутск и департамент ветеринарии найдут решение по бездомным животным

ЯКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев считает, что департамент ветеринарии республики и мэрия Якутска найдут решение вопроса с полномочиями, касающимися работы с бездомными животными.

На этой неделе мэрия Якутска заявила о намерении снять с себя полномочия по работе в 2020 году с безнадзорными животными. Это связано с вступающим в силу с 1 января 2020 года законом об ответственном обращении с животными, в соответствии с которым существующий с 2015 года в Якутске пункт передержки безнадзорных собак и кошек должен стать приютом. По словам пресс-службы администрации Якутска, уже сейчас выделяемые средства не покрывают затраты на коммунальные платежи пункта передержки, оплату труда работников и налогов, вакцинацию, учет и стерилизацию животных.

"На самом деле там далеко не такая простая ситуация. Когда государственные полномочия передаются на уровне муниципалитета, подписывается двустороннее соглашение. Должно быть согласие представителя местного самоуправления, должно быть согласие органов власти республики. А желание муниципалитета отказаться от этих полномочий может быть высказано, но это не значит, что город Якутск не будет [безнадзорными] собаками заниматься. Я думаю, что мэрия и департамент ветеринарии республики поработают и найдут решение", - сказал Николаев в субботу в прямом эфире телеканала "Россия-1".

Согласно расчетам специалистов мэрии, на переоборудование имеющегося пункта передержки в приют на 800 животных необходимо порядка 46,6 млн рублей. Ежегодные затраты на содержание животных в приюте составят 192,1 млн рублей без учета пожизненного содержания агрессивных животных. В 2020 году в городском бюджете данные средства не заложены, а со стороны департамента ветеринарии республики предусмотрена субвенция в сумме 6,5 млн рублей.

О законе

Статья 16 федерального закона №498 "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", касающаяся приютов для животных, вступает в силу с 1 января 2020 года. Согласно этой статье, безнадзорные животные должны содержаться в приютах, которые нужно организовывать в специально предназначенных для этого зданиях.

В приюте обязательно нужно маркировать поступивших животных и стерилизовать. В статье закона отмечается, что все животные в приюте должны жить до наступления естественной смерти.