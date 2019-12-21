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Власти Якутии планируют расселить в 2020 году свыше 100 тыс. кв. м аварийного жилья

До 2024 года в регионе планируют расселить свыше 1 млн кв. м аварийного жилья

ЯКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии планируют расселить свыше 100 тыс. кв. м аварийного жилья в 2020 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" , при этом особое внимание будет уделено ситуации в арктических районах республики. Об этом сказал глава Якутии Айсен Николаев в прямом эфире на канале "Россия-1" в субботу.

"В следующем году мы должны расселить свыше 100 тыс. кв. м аварийного жилья. В этом году у нас [из арктических районов] был только Верхнеколымский район, в следующем году начнется работа по другим районам. И, конечно же, Арктика вызывает у меня наибольшие вопросы, потому что строительной индустрии у нас там нет. Ни одного жилого дома, многоквартирного дома, во многих районах после развала Советского Союза не строилось вообще", - сказал Николаев.

В Якутии до 2024 года предстоит расселить свыше 1 млн квадратных метров аварийного жилого фонда - это самый большой показатель в стране.

"Надеюсь, мы все эти вопросы сможем решить, и жители Арктики и в целом всей республики, которые сегодня, к сожалению, проживают в аварийных домах, в установленные сроки новые квартиры получат", - заключил Николаев.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Теги
РоссияЯкутия
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