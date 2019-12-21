На Алтае заявили, что рост турпотока из КНР затруднен отсутствием прямого авиасообщения

ПЕКИН, 21 декабря. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Увеличение потока китайских туристов в Алтайский край России затруднено из-за отсутствия прямого авиасообщения между Барнаулом и городами КНР. Об этом сообщила в субботу корреспондент ТАСС заместитель главы регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Наталья Бортникова.

"На данный момент между Китаем и Барнаулом отсутствует какое-либо авиасообщение, что, безусловно, тормозит двустороннее сотрудничество как в туристическом плане, так и в бизнесе, при осуществлении культурного обмена, - сказала она. - Вместе с тем в январе 2020 года планируется открыть субсидируемый авиарейс в Новосибирск, рейс из краевой столицы туда будет выполняться пять раз в неделю в вечернее время".

По словам Бортниковой, это создаст благоприятные условия для пересадки пассажиров при перелетах в восточном направлении, выполняемых из аэропорта Толмачево. Она уточнила, что для маршрута Барнаул - Новосибирск подготовлен комфортабельный самолет "Эмбраэр", рассчитанный на 78 пассажиров. Время в пути составит 50 минут.

"Кроме того, серьезным препятствием является взаимное ограничение на проезд транзитного автотранспорта между Россией и КНР. Правительством Алтайского края прорабатывался вопрос о разрешении въезда российским туристическим группам на личном транспорте или на транспорте специально аккредитованных организаций в Китай и наоборот", - отметила замглавы управления.

По ее мнению, решение данного вопроса сыграет положительную роль в развитии трансграничного туризма в регионе Большого Алтая, куда входит Синьцзян-Уйгурский автономный район (северо-запад КНР), а также в оживлении трансграничного туристического маршрута Алтай - Золотые горы протяженностью более 4 тысяч км, который проходит вокруг Алтайских гор по территории России, Казахстана, Китая и Монголии.

Согласно официальной статистике, Алтайский край ежегодно посещают свыше 2 тысяч китайских туристов. "Сегодня жители Китая занимают второе место по количеству прибытий в наш регион среди стран дальнего зарубежья после Германии: в 2018 году Алтай посетили 2617 жителей Поднебесной, а за девять месяцев текущего - 2551 человек. Надеемся, что и в 2020 году динамика останется положительной", - подытожила Бортникова.