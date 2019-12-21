Кабмин поддержал ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в интернете

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект об ужесточении наказания за распространение запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах в интернете. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина по итогам заседания правительства, которое прошло 19 декабря.

"Законопроектом предлагается ввести отдельный квалифицирующий признак в статью 6.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП), предусмотрев повышенные штрафные санкции для владельцев интернет-ресурсов, пропагандирующих наркотики в сети Интернет, с одновременным внесением изменений в часть 1 статьи 3.5 КоАП, определяющую размеры административных штрафов", - отмечается в публикации.

Законопроект также предусматривает возможность назначения судом наказания для иностранных граждан и лиц без гражданства в виде административного штрафа или административного ареста, в том числе с выдворением за пределы РФ.

Согласно законопроекту, штрафные санкции за неисполнение обязательств по ограничению доступа к информации на основании рекомендаций Роскомнадзора будут увеличены, а повторное совершение данного правонарушения в течение года повлечет за собой повышенную ответственность.