МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив журнала "Огонек" со 120-летием со дня выхода первого номера. Телеграмма опубликована в субботу на сайте кабмина.

"Старейшее еженедельное издание нашей страны стало летописцем важнейших и переломных событий XX века, во все времена с "Огоньком" сотрудничали лучшие журналисты и фотографы, писатели и поэты. Миллионам людей журнал увлекательно и подробно рассказывал о том, как живет огромная страна. И конечно, давал им уникальную возможность по-другому увидеть мир, совершить незабываемые путешествия в разные части света. Свежий номер еженедельника с нетерпением ожидали в каждом доме, а его подшивки бережно хранили в домашних библиотеках", - отметил Медведев.

По словам премьера, со смелых и острых публикаций журнала начался отсчет истории свободной журналистики в России. "Той журналистики, которая внесла огромный вклад в создание нового российского государства", - добавил Медведев.

Как отметил глава правительства, сегодня "Огонек" по-прежнему является одним из самых интересных еженедельников, содержит эксклюзивные репортажи, компетентную аналитику и интервью о главных событиях в России и мире, а также материалы, проводящие для читателей экскурс в историю.

"Это во многом заслуга его замечательного коллектива. Вы достойно продолжаете традиции, заложенные теми, кто в разные годы посвятил свой талант "Огоньку", пишете о том, что действительно волнует общество, затрагиваете самые острые вопросы, мастерски расставляете акценты. А главное, сохраняете верность девизу журнала - "Говорить просто о сложном". Именно в этом залог популярности "Огонька" среди широкого круга читателей", - отметил премьер, пожелав коллективу журнала творческих удач, процветания и всего самого доброго.

О журнале

"Огонек" - общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал, долгое время являлся основным иллюстрированным массовым журналом страны. Первый номер журнала "Огонек" вышел 21 декабря (9 декабря по старому стилю) 1899 года в Санкт-Петербурге в качестве иллюстрированного еженедельного приложения к популярной деловой газете "Биржевые ведомости". В 1918 году выпуск журнала был прекращен, а в 1923 году возобновлен при участии журналиста Михаила Кольцова (Фридлянда), занявшего должность главного редактора "Огонька" (репрессирован в 1938 году). Журнал выходил в Москве два раза в месяц (вновь стал еженедельником с 1940 года).

В январе 2009 года выпуск "Огонька" был приостановлен из-за финансовых трудностей. В марте того же года права на журнал приобрел издательский дом "Коммерсантъ", в мае 2009 года выпуск журнала возобновился.