Депутаты Мосгордумы хотят ввести контроль за оборотом охолощенного оружия

МОСКВА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Депутаты Мосгордумы намерены выступить с инициативой о вводе дополнительных мер в целях регулирования оборота охолощенного оружия, для чего подготовлены изменения в Федеральный закон "Об оружии". Владельцев стволов, предназначенных для имитации выстрелов, предлагается обязать к получению лицензии либо к постановке оружия на учет, сообщил ТАСС в субботу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Депутаты Мосгордумы предлагают урегулировать оборот охолощенного оружия следующим образом: либо законодательно закрепить обязанности граждан получать лицензию или разрешение на коллекционирование охолощенного оружия, либо обязать граждан ставить такое оружие на учет. Планируем в весеннюю сессию рассмотреть инициативу и предложить изменения в федеральное законодательство", - сказал Шапошников.

По его словам, регистрация охолощенного оружия необходима, поскольку в стрессовой ситуации оно неотличимо от боевого. "Безусловно, такая мера создаст неудобства для некоторых категорий владельцев, например, реконструкторов, использующих оружие в своих выступлениях, а также для обладателей коллекций оружия либо музеев", - отмечает спикер столичного парламента.

По его словам, в парламенте также планируют обсудить предложение об установлении правового статуса для макетов оружия, используемых в военно-исторических реконструкциях. Депутаты рассмотрят возможность введения понятия "оружие, конструктивно сходное со старинным (антикварным) оружием"; а также установления более мягкого, по сравнению с боевым оружием, режима его обращения.

Охолощенное оружие является изделием, предназначенным для имитации выстрела специальными имитационными боеприпасами (холостыми патронами), которое свободно продается лицам, достигшим 18 лет. При этом некоторые образцы охолощенного оружия можно переделать кустарным способом в оружие, способное стрелять боевыми патронами. При покупке владельцу выдается бумага о том, что он приобрел макет, но никакой юридической силы этот документ не имеет.

По данным Росгвардии, на руках у россиян находятся более 100 тыс. охолощенных стволов, оборот которых не регулируется. Имитатор боевого пистолета, автомата, винтовки или пулемета любой желающий может приобрести в специализированных оружейных магазинах или в интернете. Для этого не требуются, как в случае с охотничьим или спортивным оружием, предоставление медицинских справок и обязательная регистрация в контрольных органах. При этом имитатор практически ничем не отличается от боевого ствола.