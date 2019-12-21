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Супруга Елизаветы II госпитализировали

Это связано с лечением "уже имеющегося заболевания", говорится в сообщении Букингемского дворца. О каком заболевании идет речь, не уточняется
Больница короля Эдуарда VII в Лондоне EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
Описание
Больница короля Эдуарда VII в Лондоне
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филип доставлен в лондонскую больницу в качестве меры предосторожности. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Букингемского дворца.

"Герцог Эдинбургский прибыл из Норфолка в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне для наблюдения и лечения в связи с уже имеющимся заболеванием. Его госпитализация является мерой предосторожности по совету врача Его Королевского Высочества", - отмечается в сообщении. О каком заболевании 98-летнего принца идет речь, не уточняется, однако, как сообщает The Times, решение было принято в четверг на фоне нескольких недель слухов об ухудшении его здоровья. Издание также уточняет, что герцог Эдинбургский в последнее время страдал от простуды.

Британские изданая отмечают, что принц Филип покинул фамильное имение Сэндрингэм в графстве Норфолк, в котором британская королевская семья традиционно отмечает Рождество и проводит большую часть зимы, в тот день, когда туда прибыла 93-летняя Елизавета II. Британские СМИ предполагают, что рождественские праздники королеве придется провести без своего супруга.

Летом 2017 года герцог Эдинбургский официально завершил исполнение общественных обязанностей в качестве представителя монаршего дома. Как тогда пояснили в Букингемском дворце, теперь он волен по своему усмотрению выбирать те мероприятия, которые будет посещать вместе с Елизаветой II. Несмотря на почтенный возраст и тот факт, что он передал большинство своих обязанностей младшим членам королевской семьи, принц Филип по-прежнему появляется на публике, но значительно реже, чем ранее. Например, в 2019 году его последним публичным появлением стало участие в свадьбе своей внучки Габриэлы Виндзор, дочери Майкла Кентского.

В январе принц Филип попал в ДТП: Land Rover Freelander, за рулем которого он находился, столкнулся с автомобилем KIA на оживленном перекрестке неподалеку от королевского поместья Сандрингем. Внедорожник герцога Эдинбургского перевернулся, и прохожим пришлось помочь супругу британской королевы покинуть салон, хотя сам он в результате не пострадал. После этого герцог добровольно сдал права.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)ВеликобританияФилип, герцог Эдинбургский
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