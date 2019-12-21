Глава Республики Алтай Олег Хорохордин снялся в музыкальном клипе

ТАСС, 21 декабря. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял участие в съемках музыкального клипа "Сильный Алтай" на написанную местными музыкантами песню, которая стала негласным гимном его избирательной кампании, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Республики.

"Олег Леонидович принял участие в съемках клипа "Сильный Алтай". Песня, которая звучала всю предвыборную кампанию. Ее исполнили наши местные музыканты. Клип делали достаточно долго, в нем, в том числе, снялся Олег Леонидович. В клипе снялись, в основном, местные жители", - сказали ТАСС в пресс-службе.

В своем официальном аккаунте Instagram Олег Хорохордин призвал посмотреть видео и рассказать о своих впечатлениях. В комментариях, в том числе, отмечают, что клип привлекает туристов, поскольку видеоряд основан на живописных видах Горного Алтая - реках, озерах, снежных вершинах.