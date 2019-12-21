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Представитель Акимова: решение о снижении нештрафуемого порога скорости не принято

Представитель вице-премьера отметил, что окончательное решение могут принять только после тщательной проработки мнений всех сторон и одобрения руководством страны

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правкомиссия по безопасности дорожного движения не принимала решения о снижении нештрафуемого порога скорости, сообщил журналистам представитель вице-премьера Максима Акимова. По его словам, окончательное решение может быть принято только после тщательной проработки мнений всех сторон и одобрения руководством страны.

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"В процессе подготовки предложений по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения рассматривались различные меры снижения аварийности на дорогах, в числе которых и пересмотр нештрафуемого порога превышения скорости. Однако правкомиссия по обеспечению безопасности дорожного движения не принимает решения, создающие правовые нормы, и не может напрямую вносить изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие различные аспекты дорожного движения", - сообщил он.

Как накануне сообщил журналистам сам Акимов, правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения поддержала необходимость в перспективе снизить нештрафуемый порог за превышение скоростного режима на дорогах с 20 км/ч до 10 км/ч. Рассмотрены несколько вариантов ужесточения ответственности за превышение скорости на дорогах, конкретизированы и представлены в правительство они могут быть в 2020 году. Среди обсуждаемых мер - повышение штрафов за превышение скоростного режима на дорогах.

Теги
РоссияАкимов, Максим Алексеевич
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