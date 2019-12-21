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Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей

Ее суммарный доход составил $92 млн
Джоан Роулинг Ben Pruchnie/Getty Images
Описание
Джоан Роулинг
© Ben Pruchnie/Getty Images

ТАСС, 21 декабря. Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes. Рейтинг был опубликован в пятницу на официальном сайте издания.

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Список был составлен по результатам подсчета доходов Роулинг от рекордных продаж билетов на спектакль в Бродвейском театре в Нью-Йорке, продаж 2,8 млн копий ее книг, прибыли от тематических парков развлечений, посвященных истории о Гарри Поттере, а также кассовых сборов от последней экранизации ее книги. Суммарный доход писательницы составил $92 млн.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых писателей занял американец Джеймс Паттерсон, написавший роман "Президент пропал" в соавторстве с Биллом Клинтоном. Его доход оценивается в $70 млн.

На третью строчку в рейтинге попала экс-первая леди США Мишель Обама, заработавшая $36 млн с продаж своей книги "Становление" (Becoming).

Теги
СШАВеликобританияРоулинг, Джоан
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