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Волонтеры в Красноярске помогли пропавшей 16 лет назад девушке найти родственников

Все эти годы она жила в психиатрической больнице из-за провалов в памяти

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. Волонтеры регионального подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Красноярскому краю помогли найти родственников девушки потерявшейся 16 лет назад. Она потерялась из-за провалов в памяти, когда была подростком. Все эти годы ей пришлось провести в больнице, сообщила в субботу ТАСС руководитель регионального подразделения Оксана Василишина.

"В феврале к нам обратились знакомые, которые узнали о девушке, они предложили нам распространить о ней информации, мы связались с полицией, они предоставили по ней данные - когда и при каких обстоятельствах она была найдена. И мы стали распространять ориентировку по всей России при помощи соцсетей. Буквально только сейчас ориентировка попалась на глаза родственникам, они узнали ее", - рассказала Василишина.

По ее словам, девочка пропала после выхода из больницы в Томске еще 16 лет назад. Затем она каким-то образом добралась до Красноярска, где ее на улице нашли сотрудники полиции. Поскольку она не могла сообщить никакой информации, кроме своего имени, ее поместили в психиатрическую больницу, где и прошли эти 16 лет.

"Когда мы начали с ней общаться, она смогла назвать имена братьев и других родственников. И вот с ее сестрой мы созвонились, все данные совпадают. Родные ее заберут, они сейчас восстанавливают документы, потому что у нее паспорт 14-летней девочки, а сейчас ей 32", - добавила собеседник агентства.

Она уточнила, что ранее волонтеры уже помогли найти четверым людям родственников спустя более десяти лет после пропажи.

Теги
РоссияКрасноярский край
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