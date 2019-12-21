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Губернаторы Приморья и Чукотки рекомендовали сделать 31 декабря выходным днем в регионах

Рабочий день предлагается перенести на 28 декабря

ТАСС, 21 декабря. Губернатор Приморья Олег Кожемяко и губернатор Чукотки Роман Копин по итогам проведенного опроса среди жителей регионов, большинство из которых высказались за введение выходного дня 31 декабря, рекомендуют работодателям перенести работу в предпраздничный день на 28 декабря. Об этом говорится на сайте администрации Приморского края и в официальном аккаунте главы Чукотки в Instagram.

"Опрос общественности, который провела администрация края, показал, что приморцы в большинстве своем готовы лучше выйти на работу в субботу, 28 декабря, но 31-го уже начать отдыхать", - говорится на официальном сайте региона.

Губернатор Чукотки Роман Копин также поддержал идею сделать выходным 31 декабря, рекомендовав работодателям региона последовать этой инициативе.

"Считаю, что сделать 31 декабря выходным днем - прекрасная идея, всецело поддерживаю вашу инициативу. В последний день года в семьях царит приятная предновогодняя суета, связанная не с работой, а с подготовкой к праздникам. Рекомендую руководителям организаций и предприятий Чукотки прислушаться к мнению сотрудников и сделать 31 декабря выходным днем", - написал Копин в своем аккаунте в Instagram.

Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем. Также законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября.

Теги
РоссияПриморский край
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