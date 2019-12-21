Омский бизнесмен подарил благотворительному фонду трехэтажный коттедж для открытия хосписа

ТАСС, 21 декабря. Омский бизнесмен подарил местному благотворительному фонду "Радуга" трехэтажный коттедж для открытия в нем филиала детского хосписа. В здании завершается реконструкция, которая позволит сделать передвижение по дому доступным для больных ребятишек, сообщил ТАСС в субботу председатель правления благотворительного центра помощи детям "Радуга" Валерий Евстигнеев.

"Коттедж был нам передан несколько месяцев назад, [предприниматель] сказал, что он знает нашу деятельность, следил, помогал, он сам приехал в район, где у нас хоспис. В это сложно поверить, поскольку около 70% пожертвований, которые "Радуга" в Омске получает, по цифрам годового отчета за прошлый год, - это пожертвования граждан", - рассказал Евстигнеев.

Он добавил, что единственным условием бизнесмена при передаче дома фонду было то, чтобы его использовали для больных детей. В настоящее время фонд собрал необходимые для реконструкции средства, в частности, ведутся работы по замене винтовой лестницы, которая была опасна для маломобильных пациентов, создается шахта лифта.

"Мы решили здесь продолжить лечение, реабилитацию для тех детей, для тех семей, которые у нас проходят курсы в детском хосписе в центре паллиативной помощи. Это семьи с неизлечимо больными детьми", - сказал собеседник агентства.