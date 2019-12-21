Всероссийский Дед Мороз открыл новогодние торжества в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз в субботу зажег огни главной новогодней елки Санкт-Петербурга на Дворцовой площади. Вместе с губернатором города Александром Бегловым он официально открыл городские торжества в честь Нового года.

"Много тысяч километров я преодолел, чтобы поздравить вас с Новым годом и пожелать добрых вестей - столько, сколько шишек в моем волшебном лесу", - сказал Дед Мороз собравшимся на Дворцовой площади детям и взрослым и дал команду зажечь елку.

Санкт-Петербург стал 21-м городом посещения новогоднего волшебника. Для прибытия на праздник в Петербурге в этом году Дед Мороз выбрал современный вид транспорта - самолет, и на главной площади города для него оборудовали посадочную полосу. Зрители смогли увидеть, как на огороженной дорожке появился уже приземлившийся сказочный самолет в клубах снега и дыма. До этого новогодний волшебник успел посетить в Петербурге несколько детских учреждений.

Губернатор Петербурга рассказал Деду Морозу о готовности города к Новому году - перед началом праздника Беглов получил от шуточной детской комиссии акт приемки праздничного убранства Санкт-Петербурга.

"В эти декабрьские дни наступает волшебное время, когда выходишь за порог и попадешь в сказку. Город очень красиво украшен. И впереди еще много интересного", - сказал Беглов.

Новогодний забег

После зажжения огней новогодней елки Всероссийский Дед Мороз дал старт забегу своих помощников, приказав им разносить подарки по домам жителей города. Забег Дедов Морозов стал уже традиционным предновогодним мероприятием в Санкт-Петербурге, в котором участвуют все желающие. Ежегодно он собирает несколько тысяч участников. Маршрут забега в этом году был построен вдоль Государственного Эрмитажа и дворцов по Миллионной улице и набережной реки Мойки. Его протяженность составила 2,5 км.

К Новому году в Санкт-Петербурге готовится более 340 мероприятий в разных районах - уличные гулянья, новогодние представления, спектакли, фестивали, спортивные события, выставки. Ежегодная Рождественская ярмарка открылась 12 декабря на Манежной площади. В Новогоднюю ночь Невский проспект станет пешеходным, основные торжества будут проходить на Дворцовой площади, а в 3 часа ночи с пляжа Петропавловской крепости будет запущен фейерверк.