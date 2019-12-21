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Джейн Фонду вновь задержали за проведение экопротеста у здания Конгресса США

Актриса встретила свой 82-й день рождения в тюрьме
Джейн Фонда AP Photo/Jose Luis Magana
Описание
Джейн Фонда
© AP Photo/Jose Luis Magana

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Американская актриса Джейн Фонда в пятницу была вновь задержана за проведение экопротеста у здания Конгресса США. Это задержание стало уже пятым. Фонда ранее не исключала, что встретит свой 82-й день рождения (21 декабря) в тюрьме.

Во время задержания толпа запела: "С днем рождения, Джейн!" В ответ Фонда победно вскинула руки над головой.

По данным газеты The Washington Post, вместе с актрисой в фойе здания "Харт" на Капитолийском холме, где размещаются офисы сенаторов, задержали еще 137 ее сторонников. Акции в защиту окружающей среды, получившие название "Пожарная тревога", Фонда проводит с сентября каждую пятницу.

Джейн Фонда - обладательница премии "Оскар" за фильмы "Клют" (Klute, 1971) и "Возвращение домой" (Coming Home, 1978). Она удостоена семи премий "Золотой глобус" (1962, 1972, 1973, 1978, 1979 [дважды], 1980), двух премий Британской академии кино и телевизионных искусств (1979, 1980) и премии "Эмми" (1984). Фонда активно занимается благотворительностью и выступает в защиту прав женщин.

Теги
СШАФонда, Джейн
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