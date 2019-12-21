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Конюхов рассказал, сколько будет стоить экспедиция к месту гибели адмирала Макарова

По словам путешественника, на ее организацию потребуется 20 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 декабря. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов сообщил, что готовит экспедицию к месту подрыва на японской мине в Желтом море (недалеко от порта Люйшунь, бывший Порт-Артур) в 1904 году броненосца "Петропавловск", на борту которого погиб русский адмирал Степан Макаров во время Русско-японской войны. Но пока нет даты экспедиции - на ее организацию требуется 20 млн рублей, ведутся переговоры со спонсорами.

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"Мы хотели в ноябре ехать, но все затормозилось из-за финансирования, - сообщил Конюхов ТАСС в субботу на открытии выставки своих картин в Ростове-на-Дону. - Мы сейчас ищем деньги. Сейчас все немного приостановились, потому что нет гарантии, что там именно Макаров (останки Макарова в месте гибели броненосца - прим. ТАСС). Я говорю - но там же все равно останки русских моряков, которые надо поднять!".

По его словам, в ходе экспедиции для погружения планируется арендовать подводные аппараты у китайских партнеров. "Китайцы будут с нами погружаться. Привозить свои (подводные аппараты - прим. ТАСС) - это будет очень сложно", - пояснил путешественник.

Если удастся поднять останки адмирала Макарова, то планируется их захоронить в новом храме Минобороны РФ в Подмосковье.

Конюхов совершил пять одиночных кругосветных плаваний. Он 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи вершинах мира. С 1992 по 1997 год Конюхов покорил Эльбрус, Эверест, Аконкагуа, Килиманджаро, массив Винсон, пики Косцюшко и Мак-Кинли.

Теги
РоссияКонюхов, Федор Филиппович
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