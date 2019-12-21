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Поезда следуют без остановки на станции у рынка в Берлине, где идет операция полиции

По данным газеты Bild, полиция задержала двух сирийцев

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Поезда городской электрички в Берлине следуют без остановки на станции рядом с площадью Брайтшайдплац, где проводится операция правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении железнодорожного концерна Deutsche Bahn, опубликованном в Twitter.

"В свете полицейского расследования остановки на станции "Зоологический сад" нет", - отмечается в записи.

Ранее берлинская полиция из-за подозрительного предмета эвакуировала людей с рождественской ярмарки на площади Брайтшайдплац, где три года назад тунисец Анис Амри устроил теракт, а также из Мемориальной церкви Кайзера Вильгельма (Гедехтнискирхе).

По информации газеты Bild, полиция задержала двух сирийцев, которые находятся в списке потенциально опасных исламистов. Издание пишет, что оба имеют опыт обращения со взрывчаткой. В отношении одного из них в США выдан ордер на арест.

19 декабря 2016 года террорист Анис Амри угнал грузовик и въехал на нем на территорию рынка на Брайтшайдплац. В результате теракта погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. После теракта Амри удалось скрыться с места преступления и покинуть Германию. 23 декабря 2016 года на окраине Милана его ликвидировала итальянская полиция.

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