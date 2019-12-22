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Глава ПФР объяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Антон Дроздов, в частности, сообщил, что индексация пенсии работающих пенсионеров после их увольнения происходит с 2016 года
Глава ПФР Антон Дроздов Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава ПФР Антон Дроздов
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье, как проводится индексация пенсии уволившихся пенсионеров.

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Дроздов отметил, что индексация пенсии работающих пенсионеров после их увольнения происходит с 2016 года, и объяснил ее детали. По его словам, после увольнения количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость, которая в 2020 году составит 93 рубля. После этого, продолжил Дроздов, к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты. В следующем году она составит 5 686,25 рубля.

Глава ПФР также указал, что в случае решения продолжить трудовую деятельность проведенная индексация пенсии пенсионера не будет отменена.

Теги
РоссияДроздов, Антон Викторович
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