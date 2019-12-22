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Авиасообщение открылось между Краснодаром и Мюнхеном

Авиакомпания "Азимут" будет выполнять рейсы два раза в неделю по средам и воскресеньям на самолете Sukhoi Superjet 100
Описание
© Пресс-служба Международного аэропорта Краснодар

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Первый рейс между Краснодаром и Мюнхеном (Германия) выполнила авиакомпания "Азимут". Об этом ТАСС сообщил директор по управлению сетью и доходами авиакомпании Олег Дышкант.

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"Мы открываем новый рейс в Мюнхен из Краснодара. Этот рейс будет выполнятся два раза в неделю с 22 декабря круглогодично", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по планам, средняя загруженность рейсов, составит около 80%. Около половины загрузки планируется получить за счет проживающих в Германии.

"[Среди пассажиров] из Германии основная аудитория будет с русскоязычными корнями. В зимний период мы не зря начинаем. У нас сейчас конкурентоспособные цены на горнолыжные курорты, и многие немцы могут приехать в Краснодар. Курорты у нас уже хорошего уровня, а некоторые, наверное, даже лучше", - добавил Дышкант.

В пресс-службе краснодарского аэропорта уточнили, что рейсы будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям на самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 пассажиров.

Аэропорт

Международный аэропорт Краснодар является одним из крупнейших на юге России, занимает 9 место среди российских аэропортов по количеству перевезенных пассажиров. Пассажиропоток в январе - ноябре 2019 года составил 4 млн человек. В мае 2019 Международному аэропорту Краснодар присвоено имя Екатерины II. Аэропорт находится под управлением компании "Базэл Аэро", в которую входят также аэропорты Анапы и Сочи.

Авиакомпания "Азимут" базируется в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону). Первый регулярный рейс перевозчик выполнил в сентябре 2017 года. В парке авиаперевозчика 11 самолетов SSJ 100, к 2022 году планируется увеличить парк до 16 самолетов.

Туризм на Кубани

Кубань является одним из основных туристических регионов РФ. В сентябре губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что курорты региона с начала 2019 года посетили более 13,5 млн человек. Пик популярности среди отдыхающих в 2019 году пришелся на летние месяцы, когда на Кубани отдохнули 10,5 млн туристов. Туристический поток в Сочи в 2019 году остался на уровне 2018 года и составил 6,2 млн человек.

Теги
ГерманияРоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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