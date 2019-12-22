В посольстве РФ в США на новогодней елке показали сказку о богатырях

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Традиционная детская новогодняя елка прошла в субботу в посольстве России в США. На нее пригласили учащихся русскоязычных школ и детских садов, юных американцев, детей дипломатов разных стран.

Перед представлением маленьких посетителей встречали девушки в кокошниках с хлебом-солью в руках. Для детей были организованы разнообразные программы - их развлекали переодетые в костюмы героев мультфильмов артисты, художники, им раздавали фигурки из надувных шариков. Самые терпеливые и усидчивые юные гости получали шаржи, а те, кому больше нравилось заниматься творчеством, мастерили поделки. В отдельном зале для детей выступал фокусник-иллюзионист с "магическим шоу".

Во время праздника дети смогли увидеть выступление нью-йоркского танцевального ансамбля "Калейдоскоп", в котором состоят русскоязычные ребята в возрасте от 7 до 17 лет. Они начали новогоднее представление русскими народными танцами и песнями.

Дети также участвовали в хороводах и играх, фотографировались с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями мультфильмов. Юным зрителям показали веселое театрализованное представление по мотивам русских сказок, за основу которого был взят советский мультипликационный фильм "Два богатыря". За спектаклем наблюдали несколько десятков детей и их родителей.

На прощание каждый ребенок получил сладкий подарок - сундучок с конфетами.