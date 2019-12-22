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В Росгвардии опровергли информацию об учениях с участием школьников в Татарстане

В ведомстве заявили, что распространение недостоверной информации свидетельствует о намеренном желании бросить тень на деятельность Росгвардии
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 22 декабря. Информация об учениях с участием школьников в Татарстане, где якобы отрабатывались действия во время массовых мероприятий, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии по Республике Татарстан.

"Информация, опубликованная в ряде СМИ, о якобы участии сотрудников Росгвардии в проведении занятий со школьниками в Новотроицкой школе Тукаевского района Республики Татарстан, не соответствует действительности. Сотрудники управления Росгвардии по Республике Татарстан отношения к указанным событиям не имеют", - сказали в ведомстве.

Также в пресс-службе отметили, что "распространение недостоверной и необъективной информации свидетельствует либо о некомпетентности тех, кто за ней стоит, либо о намеренном желании в очередной раз ввести в заблуждение граждан и бросить тень на деятельность Росгвардии".

Ранее издание Znak.com и ряд других СМИ опубликовали информацию о том, что в Татарстане сотрудники ведомства провели учения по действиям во время массовых беспорядков, а в качестве нападающих выступили школьники.

Теги
РоссияТатарстан
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