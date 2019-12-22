Актриса Наталья Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении кокаина

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы передал по подсудности в один из столичных судов уголовное дело актрисы театра и кино Натальи Бочкаревой, задержанной с кокаином. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"). В настоящее время дело передано по подсудности", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил ТАСС источник, близкий к следствию, дело актрисы будет рассматриваться в Преображенском суде Москвы "по месту прописки обвиняемой".

28 сентября сотрудники ГИБДД в рамках полицейского мероприятия "нетрезвый водитель" на Стромынке остановили для проверки автомашину Cadillac под управлением 39-летней Бочкаревой, которая в общении с инспекторами ДПС заметно нервничала. При проверке документов у актрисы сотрудники ГИБДД почувствовали от нее запах алкоголя, в связи с чем в присутствии понятых ей было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого она отказалась.

В ходе досмотра у актрисы был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма, которое, согласно исследованию, содержит в своем составе наркотическое средство - кокаин. В отношении Бочкаревой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"), которая предусматривает наказание от 40 тыс. рублей штрафа до трех лет лишения свободы.

Бочкарева находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Она категорически отрицала информацию об обнаружении у нее наркотика, назвав все происходящее шуткой.

18 октября судебный участок мирового судьи № 105 признал Бочкареву виновной в отказе пройти медицинское освидетельствование (ст. 12.26 КоАП РФ) и лишил ее на 1 год и 8 месяцев водительских прав. Кроме того, суд назначил актрисе административный штраф в 30 тыс. рублей. Решение суда актриса обжаловать не стала.