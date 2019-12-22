Депутаты Петербурга подтвердили безопасность перевозки уранового сырья через порт города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Транспортировка обедненного гексафторида урана (ОГФУ) через Большой порт Санкт-Петербурга осуществляется с соблюдением всех требований безопасности, превышения радиационного фона не обнаружено. Об этом журналистам сообщили в воскресенье депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга и члены Общественного совета госкорпорации "Росатом" по итогам посещения порта.

22 декабря с судна "Михаил Дудин" проходит разгрузка ОГФУ, так называемого обедненного урана, для дальнейшей перегрузки на железнодорожные составы, которые направятся в Свердловскую область. Обедненный уран представляет собой ценное многоцелевое сырье и подлежит дальнейшему использованию.

"Измерили специалисты радиационный фон непосредственно на контейнере в радиусе 5 м, и самое главное, мы убедились еще раз в безопасности перевозки данных грузов. Фон рядом с контейнером на расстоянии чуть меньше метра - в восемь раз меньше, чем у Медного всадника [в центре Санкт-Петербурга]", - сказала журналистам председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Мария Щербакова.

Советник генерального директора компании "Техснабэкспорт" Олег Козин уточнил, что у контейнера был зафиксирован радиационный фон на уровне 0,2 микрозиверта в час.

"Мы полагаем, что, если говорить о безопасности этого проекта, то мы здесь не видим никакой опасности для города, для этого района и для жителей, с одной стороны. С другой стороны, если мы сможем решить вопрос логистики и договориться, может быть, с Усть-Лугой или с кем-то о том, чтобы перенести туда, то мы просто последний вопрос снимем", - сказал журналистам председатель правления эколого-правового центра "Беллона" Александр Никитин.

Представители делегации наблюдали за проведением входного контроля груза, который включает сверку маркировки цилиндров согласно транспортным документам, проверку состояния цилиндров, радиационный контроль и так далее. Депутаты Законодательного собрания смогли лично проверить радиационный фон при помощи сертифицированных дозиметров в непосредственной близости от контейнеров.

Постоянный контроль

Как отметил заместитель председателя городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александр Кучаев, в Петербурге с 1995 года функционирует автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО). "В настоящее время система включает 16 стационарных постов, которые работают в автоматическом режиме. Круглосуточно каждые 20 минут информация с каждого поста поступает в информационный центр. Отчеты о радиационной обстановке за сутки, неделю, месяц находятся в общем доступе", - сказал он. Кучаев добавил, что 29 ноября один из постов контроля радиационной обстановки переместили на Канонерский остров на станцию экологического мониторинга - ближе к морскому порту. "В 2019 году мы не фиксировали превышений радиационного фона на наших станциях", - отметил он.

Об ОГФУ

Обедненный гексафторид урана (ОГФУ) - ценное многоцелевое урановое сырье, подлежащее дальнейшему использованию. В мировой практике ОГФУ не относится к категории радиоактивных отходов. Запасы ОГФУ рассматриваются как вторичный источник уранового сырья.

Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не на захоронение, а на обогащение: полученный в результате продукт (обогащенный уран) поставляют на экспорт. Росатом с помощью технологии обесфторивания переводит материал, который остается после обогащения (вторичный ОГФУ), в химически безопасную форму оксида урана (закиси-окиси обедненного урана). В дальнейшем из ОГФУ получают сырье для производства МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах.

Также процесс обращения с ОГФУ позволяет получить фторсодержащие материалы, используемые в разных отраслях промышленности, в том числе нефтяной.