Пушков считает оценку работы Sputnik со стороны МИД Эстонии чисто субъективной

Как заявил в воскресенье Рейнсалу, которого цитирует портал Delfi, в Эстонии применяются санкции ЕС, касающиеся формы собственности Sputnik, "это не ограничения в связи с содержанием его работы". Глава МИД Эстонии отметил также, что Sputnik является пропагандистским агентством, а не журналистским изданием.

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Заявление главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу о том, что агентство Sputnik (принадлежит МИА "Россия сегодня") является пропагандистским СМИ, является чисто субъективной оценкой. Об этом ТАСС в воскресенье заявил глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Такое ощущение, что власти Эстонии плохо понимают, что означает верховенство закона. Ни в одном законе, ни в Евросоюзе, ни на уровне тех норм, которые прописаны в основополагающих документах международных организаций ОБСЕ или Совета Европы, не содержится понятия "средство пропаганды". Министр иностранных дел Эстонии утверждает, что Sputnik - это средство не информации, а пропаганды, это субъективная оценка, никакого правового определения средства пропаганды не существует", - подчеркнул Пушков.

По мнению сенатора, "абсолютно несостоятельно и комично" ссылаться на субъективное мнение в правовой оценке деятельности агентства. Пушков также добавил, что недопуск агентства Sputnik на конференцию по свободе слова в Лондоне, о которой также упоминает в своем заявлении Рейнсалу, не имеет под собой правовой основы.

"Это было решение организаторов этой конференции, это не решение какой-то международной организации, Евросоюза. Это решение, не имеющее никакой правовой основы, оно абсолютно ни о чем не говорит, кроме того, что организаторы конференции нарушили принципы свободы слова и свободы информации. Ссылка на произвольные действия британских властей абсолютно в правовом отношении ничем не подкрепляет позицию эстонского правительства по отношению к Sputnik", - заявил Пушков.

Сенатор добавил, что ссылки эстонских властей на то, что Sputnik нарушает санкционные решения Европейского союза, "абсолютно несостоятельны", так как в них нет ни одного упоминания о деятельности агентства. Кроме того, по словам Пушкова, в данных решениях нет упоминаний о том, что если руководитель какой-то организации подпадает под санкции, то автоматически под санкции должна подпадать возглавляемая им организация. В данном случае речь идет о покушении на свободу деятельности СМИ в нарушение обязательств Эстонии перед ОБСЕ и Советом Европы, добавил Пушков.

Ситуация с эстонским бюро Sputnik

Ранее в МИА "Россия сегодня" заявляли, что департамент полиции и погранохраны Эстонии угрожает возбудить против сотрудников Sputnik уголовные дела в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Кроме того, сотрудники Sputnik вынуждены покинуть арендуемое в Таллине помещение по требованию арендодателя до конца февраля. Еще осенью эстонские филиалы зарубежных банков заморозили переводы зарплат сотрудникам агентства в Таллине и средств для оплаты налогов и офисных площадей. Сообщалось, что другие банковские учреждения в республике также отказались перечислять деньги.

Как сообщил в пятницу порталу Delfi руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд, в отношении генерального директора МИА "России сегодня" Дмитрия Киселева действуют санкции Евросоюза в связи с деятельностью, угрожающей территориальной целостности и независимости Украины. По его словам, согласно санкциям, следует заморозить имущество лиц, на которых распространяются санкции, в том числе имущество юридических лиц.

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сообщил ТАСС, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в телефонном разговоре пообещал разобраться в ситуации с давлением на журналистов агентства Sputnik в Эстонии, отметив, что никаких санкций в отношении агентства на территории Евросоюза не вводилось. Дезир, в свою очередь, обратился к властям Эстонии с призывом воздержаться от ограничений в отношении журналистов эстонского бюро агентства.