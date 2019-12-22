{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело полковника Захарченко

Захарченко получил выговор за непосещение столовой в колонии

Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД отбывает наказание в мордовской колонии № 5

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года заключения, получил устный выговор за непосещение столовой в мордовской колонии № 5, где отбывает наказание. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС адвокат Александр Горбатенко.

"Мне известно об устном выговоре за непосещение столовой", - сказал он.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 млн 990 тыс. рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. В октябре Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода.

Теги
РоссияДело полковника Захарченко
Реклама на ТАСС
Британский министр потребовала справедливости по делу о ДТП с женой дипломата США
В результате аварии, которая произошла в августе 2019 года, погиб 19-летний британец Гарри Данн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС