Захарченко получил выговор за непосещение столовой в колонии

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года заключения, получил устный выговор за непосещение столовой в мордовской колонии № 5, где отбывает наказание. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС адвокат Александр Горбатенко.

"Мне известно об устном выговоре за непосещение столовой", - сказал он.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 млн 990 тыс. рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. В октябре Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода.