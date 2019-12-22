Церемония зажжения первой свечи в Синагоге дала старт празднованию Хануки в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Праздник первой свечи отметили в воскресенье вечером в Большой хоральной cинагоге Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в ее пресс-службе. Частью программы, ознаменовавшей начало 8-дневного празднования Хануки, стали концерт, уличный фейерверк и угощения традиционными блюдами.

"Во дворе cинагоги установлена шестиметровая Ханукия - девятисвечный светильник. Главный раввин Петербурга Менахем-Мендел Певзнер поднялся в люльке подъемного крана, чтобы торжественно зажечь первую свечу праздника", - рассказали в пресс-службе Большой хоральной cинагоги.

Для гостей выступил коллектив Mostov Band, для детей устроили танцы с роботом, а в ханукальном кафе предлагали отведать традиционные блюда Хануки - сладкие пончики с вареньем и картофельные оладьи. Для тех же, кто решил зажечь первую свечу дома и заранее заполнил соответствующую анкету на сайте cинагоги, была организована рассылка SMS-сообщений для одновременного исполнения этого ритуала.

Жителей Петербурга, исповедующих иудаизм, с праздником Хануки поздравил губернатор города Александр Беглов. "Берущий начало в глубине веков, этот праздник символизирует стремление к свободе и справедливости, сохранению национальной культуры, нравственных идеалов и традиций", - говорится в тексте поздравления, распространенном в воскресенье пресс-службой Смольного.

Большой ханукальный концерт

Празднование Хануки будет проходить по 29 декабря. Одной из традиций петербургской еврейской общины является грандиозный ханукальный концерт. В этом году он состоится в Синагоге 26 декабря в формате джаз-ревю. Перед публикой выступят народный артист РФ Давид Голощекин, симфонический оркестр "Таврический" под управлением народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова, а также солисты Дмитрий Гайворонский, Юрий Полосьмаков, ансамбль саксофонистов и другие.

О Хануке и петербургской Синагоге

Ханука, что в переводе с иврита означает "обновление, освящение" - это древний иудейский праздник зажжения свечей, который символизирует победу света над тьмой, добра над злом.

Большая Хоральная Синагога была открыта в Санкт-Петербурге в 1893 году и входит в тройку самых больших в Европе после синагог Флоренции и Будапешта. В наши дни она является объектом культурного наследия федерального значения и центром духовной жизни еврейской общины города.