В Париже умер модельер Эмануэль Унгаро

ПАРИЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро умер в возрасте 86 лет в Париже. Об этом агентству France-Presse (АFP) сообщили его родственники.

Унгаро начал свою творческую деятельность в конце 1950-х годов XX века, работая в доме моды Кристобаля Баленсиаги. Собственное ателье он открыл в 1965 году, создав первую коллекцию футуристического дизайна, имевшую успех. Его стилю тогда было свойственно использование тканей с печатным рисунком, ярких расцветок и драпировок.

В 1980-е годы Унгаро входил в пятерку ведущих модельеров Парижа. Его головной магазин находился на парижском авеню Монтень рядом с бутиками самых знаменитых брендов. Среди его клиентов были, в частности, Жаклин Кеннеди, Катрин Денев и Изабель Аджани.

В 1996 году Унгаро продал контрольный пакет акций итальянской компании Ferragamo, чтобы обеспечить более широкое развитие бренда. Модельер прекратил свою деятельность в 2004-м году. Как сообщило агентство France-Presse, Унгаро плохо себя чувствовал в течение двух последних лет жизни.