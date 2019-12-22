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Патриарх Кирилл призвал клириков РПЦ работать над предотвращением семейного насилия

Патриарх также призвал "не стесняться приходить в те семьи, где действительно есть проявления насилия или вообще царят глубокие неурядицы"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников активно работать над предотвращением насилия в семьях прихожан.

"Я обращаюсь в первую очередь к священникам, к тем, кто имеет доступ к семьям, кто принимает исповедь: работайте с семьями, с мужем, женой, детьми. Не стесняйтесь приходить в семьи, где, сохрани Бог, действительно есть проявления насилия или вообще царят глубокие неурядицы", - сказал он в воскресенье в проповеди после литургии в храме праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутово в Москве.

По мнению предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), "на передовой линии борьбы за человека, за предупреждение всякой агрессии, всяких правонарушений должна быть церковь, которая призвана воспитывать людей таким образом, чтобы им в голову не приходило нарушать закон".

Ранее патриарх, комментируя публикацию законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия на сайте Совета Федерации, заявил, что РПЦ выступает против "вторжения в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций, или каких-либо добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье".

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
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